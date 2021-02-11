كييف تدخل قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم

الوكيل الاخباري - دخلت العاصمة الأوكرانية كييف، قائمة المدن العشرين الأكثر تلوثا في العالم؛ حسبما أفادت مؤسسة "إي كيوإير" السويسرية.

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ووفقا للمؤسسة التي ترصد تلوث الهواء، احتلت كييف المركز الرابع عشر ضمن القائمة، حيث تبين أن مؤشر التلوث فيها بلغ 126 مع معيار 50، الذي يوصف بكونه غير صحي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس.



بدوره أفاد موقع TSN الأوكراني، أن تركيز المواد الضارة في كييف قد تضاعف عدة مرات في السنوات الأخيرة، حيث بلغ مستوى ثاني أكسيد الكبريت أعلى بثلاث مرات تقريبًا من المعدل الطبيعي، وثاني أكسيد النيتروجين حوالي خمس إلى سبع مرات من المعدل الطبيعي.



وبحسب المؤسسة احتلت المركز الأول مدينة لاهور الباكستانية، وكان المركز الثاني من نصيب مدينة دكا البنغلاديشية، مشيرة إلى أن تركيز المواد الضارة يتسم بسمية عالية.



وفي نيسان/ أبريل الماضي اندلع حريق واسع امتد أكثر من أسبوع في منطقة غابات بالقرب من محطة تشرنوبيل للطاقة حيث وقعت أكبر كارثة نووية في التاريخ الحديث.

ورغم أن الحرائق تمت السيطرة عليها كما أعلنت أوكرانيا ولم تشمل المحطة نفسها، فقد غلف ضباب كثيف مع الغبار المشع كييف لعدة أيام، وشعر العديد من السكان بتوعك.

سبوتنيك

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