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الأربعاء، 05-05-2021 09:26 ص

لأول مرة.. أب وابنه يؤمان المصلين بالمسجد النبوي

مسجد


الوكيل الإخباري - شهد الحرم النبوي يوم الاثنين الماضي مصادفة فريدة تحدث لأول مرة، حيث أمّ المصلين في صلاة التهجد بالمسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي؛ وابنه أحمد بن علي الحذيفي.
  
وكانت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي قد أعلنت عبر "تويتر"، جدول صلاة التهجد اليومي، لليلة 22 رمضان، إذ يؤم المصلين الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي "التسليمة الأولى"، والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا "التسليمة الثانية والثالثة"، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي " التسليمتان الأخيرتان والوتر".

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كما سيلتقي الأب علي الحذيفي، ابنه أحمد، في رمضان هذا العام، أيضاً في صلاة تهجد ليلة 25 و28 ويرافقهما الدكتور خالد بن سليمان المهنا.

 

البيان


 




 

 


 

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