الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 10:11 ص

لأول مرة.. الإنجليزية بدل الفرنسية على ورقة نقدية جزائرية بقيمة 2000 دينار جزائري

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الوكيل الإخباري - صدر البنك المركزي الجزائري ورقة نقدية "تذكارية" جديدة بقيمة 2000 دينار بمناسبة ذكرى "الفاتح من نوفمبر 1954"، استبدلت عليها اللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية.

ونقلت الصحافة المحلية الخبر الذي صدر في الجريدة الرسمية في 18 أكتوبر2022 لإنشاء الورقة النقدية تزامناً مع انعقاد القمة العربية في العاصمة الجزائر.

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واحتوت الورقة على رسوم وزخارف ورسم مقتبس من صورة للاحتفال بالاستقلال وخريطة للعالم العربي وشعار القمة العربية، بالإضافة إلى آثار الاحتلال الروماني في تيبازة.

 

البيان 

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