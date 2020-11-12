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الخميس، 12-11-2020 03:30 م

لأول مرة .. تصوير أحد أندر المخلوقات البحرية في العالم - فيديو

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الوكيل الاخباري - نشر علماء أستراليون شريط فيديو يظهر أحد أنواع الحبار النادرة جدا من جنس "Magnapinna".

وأشار العلماء أن الفيديو قد تم توثيقه في عام 2017، ولكن الآن فقط تم نشره، وكان ذلك كجزء من مسح واسع النطاق للمياه قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا.

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ووفقا لهم، فإن هذا النوع من الحيوانات نادر جدا، ومن الصعب جدا تصويره، حيث أنه يعيش على عمق من كيلومتر إلى 4 كيلومترات.

 


وأضاف العلماء أن السمة التي تميز هذا الحبار عن غيره هي الأطراف الطويلة التي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 8 أمتار، وهي أطول بعدة مرات من طول جسمه، بالإضافة إلى الزعنفة الكبيرة.، حسب مجلة "Science Alert" العلمية.


وقال الباحثون "أكدت، هذه اللقطات التي كانت الأولى من نوعها في المباه الأسترالية، فرضية الكوزموبوليتانية (التوزيع الواسع للأنواع)".

 

 

 




المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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