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الأحد، 17-10-2021 09:57 ص

لأول مرة.. روسيا تحتفل بعيد الأب

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الوكيل الإخباري - تحتفل روسيا اليوم الأحد للمرة الأولى بعيد الأب، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام.

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وذكرت وكالة أناء تاس الروسية، أنه وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 4 تشرين أول، سيتم الاحتفال بالعطلة كل ثالث أحد من شهر أكتوبر من كل عام من أجل تعزيز مؤسسة الأسرة والتأكيد على دور الآباء في تربية الأبناء.

 

ووفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية الروسية "روستات" فإن روسيا بها 68،1 مليون رجل، يشكلون 4،46 % من إجمالي تعداد سكانها. ويشمل الرقم 2،43 مليون رجل في سن العمل و 9،10 مليون رجل في سن التقاعد و14 مليون فتى أعمارهم  15 أو أقل.

 

ويوجد في روسيا أكثر من 3،17 مليون أسرة لديها أطفال، بما في ذلك 6،11 مليون أسرة تعيش في وجود كلا الوالدين، وخمسة ملايين أم عزباء  و648 ألف أب أعزب.

 

المصدر - البيان 

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