الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

بالترتيب 87 … تقدم جديد لجواز السفر الأردني عالمياً

تراجع التضخم في تركيا إلى 39.6%

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

هل يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف رفع الفائدة الشهر الحالي؟

مقتل 15 شخصا وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات في هايتي- فيديو

الاحتلال يتوغل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

​فصل 15 طالبا في الأردنية وانذار 2 بسبب المشاجرات

الربابعة: التبليغ عن الحادث المُفتعل أساسي ولا بد من تغيير التشريعات لحماية المتضررين

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

لا ناجين في حادث تحطم طائرة فيرجينيا الأمريكية

الإثنين، 05-06-2023 11:10 ص

لأول مرة.. شاهد فعلياً كيف كان وجه توت عنخ آمون

istock-157287805


الوكيل الإخباري - لسنوات نقرأ عن الملك توت عنخ آمون دون تخيل معالمه وشكله في مخيلتنا، إلا أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته جعل مشاهدة الملك الفرعوني أمراً ممكناً ولو بملامح تقريبية.

اضافة اعلان


فلأول مرة، استطاع باحثون من أستراليا وإيطاليا والبرازيل وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من رسم وجه الملك توت عنخ آمون بعد 3300 عام على وفاته.

 

نماذج رقمية للجمجمة
والفرعون الشاب الذي حكم مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة من سن التاسعة حتى وفاته عن عمر يناهز 19 عاماً، شغل العلماء كثيراً، على مدار مئات السنين.
لذا استخدم الباحثون نماذج رقمية وقياسات مسجلة مسبقاً لجمجمة الملك المحنطة لتوليد الوجه وكانت النتائج مذهلة.


بدوره، قال مصمم الغرافيك البرازيلي والمؤلف المشارك سيسيرو مورايس "يبدو أنه شاب ذو وجه رقيق"، وأضاف أنه "بالنظر إليه، نرى طالباً شاباً أكثر من كونه سياسياً مليئاً بالمسؤوليات، مما يجعل الشخصية التاريخية أكثر إثارة للاهتمام".

 

وأوضح أن النمذجة كانت صعبة لأن الفريق لم يكن لديه طريقة وصول مباشرة إلى جمجمة الفرعون المتوفى.


نموذج ثلاثي الأبعاد
كما كشف المصمم البرازيلي أن ما تم كان عملاً استقصائياً، حيث تم تجميع المعلومات من أجل تزويدهم بنموذج ثلاثي الأبعاد للجمجمة.


وأشار إلى أنه "مع بيانات النسب وبعض القياسات الهامة للرأس، كان من الممكن تعديل الجمجمة الرقمية افتراضياً بحيث تصبح نسخة مقاربة لجمجمة توت عنخ آمون".


وتمكن الفريق، باستخدام تلك الطريقة، من الكشف عن حجم شفتي توت، وموضع مقل عينيه، وارتفاع أذنيه، وحتى الجانب الأمامي من أنفه.

 

يذكر أن عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر اكتشف قبر الملك توت عام 1922.

 

وتم العثور عليه تحت وادي الملوك في مصر المليء بالأشياء المزخرفة مثل العربات المغطاة بالذهب، والأواني المرمرية، والأثاث المرصع.

 


 


 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f02195637

عرض سيجار دخنه تشرشل للبيع بمزاد علني في انجلترا

8971826-1560358407

النمسا تسجل أكبر نمو سكاني منذ تأسيس الجمهورية الثانية

647d7fa642360435083cec85

أشعلت مواقع التواصل بقصتها.. وفاة يوتيوبر مصرية حزنا على وفاة والدتها - فيديو

5171669

ناسا تقرر تأجيل أول رحلة تجريبية مأهولة لـ ' ستارلاينر'

502549_1_1685829168

اكتشاف قرية يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام شمالي الصين - صورة

12121

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل في أستراليا - صورة

أخبار متعلقة
20211226201521557

روبوت بشري يصمم منتجات منزلية بمهارة - صورة

225677

العثور على قلادة ذهبية في حطام تيتانيك - صورة

278

الذكاء الاصطناعي يُحيي تصميمات مستوحاة من مصر القديمة

فوائد الفراولة

'أكبر ثمرة فراولة'.. حقيقة صورة اجتاحت مواقع التواصل - صورة

ز

مفاجأة.. جيل كامل يدرس وظائف لن تكون موجودة في المستقبل!