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الخميس، 25-11-2021 08:19 م

لأول مرة .. عدد الإناث يفوق الذكور في الهند

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حكومية أن عدد النساء في الهند فاق للمرة الأولى عدد الرجال، إضافة الى تباطؤ معدل الولادات في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وتفضل العائلات الهندية تقليديا إنجاب الذكور على الإناث اللواتي ينظر إليهن في الغالب باعتبارهن يشكلن عبئا ماديا بسبب مهور الزواج.

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ورغم حظر السلطات الهندية للإجهاض الانتقائي القائم على جنس الجنين إلا أن هذه الممارسة لم تتوقف، وتسجل بيانات السكان الوطنية بشكل مستمر واحدة من أعلى نسب الذكور مقارنة بالنساء في العالم.

لكن أحدث مسح وطني للأسرة والصحة نشرته وزارة الصحة الهندية أمس الأربعاء بعد بحث استغرق عامين، سجّل معدل 1,020 امرأة مقابل كل ألف رجل.


وهي المرة الأولى يُظهر فيها مسح حكومي للسكان في الهند تفوق عدد النساء على الرجال، ويعود تاريخ أول تعداد وطني الى عام 1876.


وقالت سانغاميترا سينغ الباحثة في مؤسسة السكان الهندية لوكالة فرانس برس "التحسن في النسبة الإجمالية بين الجنسين إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين".


ويُفسر الفارق بين عدد الذكور والإناث بطول متوسط عمر المرأة الهندية، حيث لا يزال عدد الذكور الذين يولدون أكثر بمعدل ألف ذكر مقابل 929 أنثى.


واضافت سينغ "يمكن أن يشير هذا الى درجة معينة من تفضيل الذكور".
وأظهرت البيانات أيضا أن معدل الخصوبة في الهند انخفض الى طفلين لكل امرأة، بعد أن كان 2,2 في تعداد عام 2015-2016.


وهذا الرقم أقل من المستوى المطلوب للحفاظ على مستويات السكان، ووصفته مؤسسة السكان الهندية بأنه "إنجاز مهم لبرنامج تنظيم الأسرة في البلاد".


ويبلغ عدد سكان الهند نحو 1,3 مليار شخص، وتتوقع الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد سكان البلاد الصين في وقت لاحق من هذا العقد.


وتم الحصول على بيانات التعداد من نحو 600 ألف أسرة في جميع أنحاء الهند.


وأشارت سينغ الى أن صورة أوضح ستظهر بعد أن أكملت الهند تعدادها المتأخر للسكان بسبب كوفيد والذي كان من المقرر نشره هذا العام.

 

المصدر - البيان

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