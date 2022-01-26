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الأربعاء، 26-01-2022 09:09 ص

لأول مرة في التاريخ.. روسيا تخطط لـ المهمة النهائية

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس قسم معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني، عن خطوة تاريخية تعتزم روسيا القيام بها في مجال الفضاء.

وقال زيليوني، أمس الثلاثاء، إن العلماء الروس يريدون لأول مرة في التاريخ إرسال ثلاث مركبات لكوكب الزُهَرَة في 2029-2034، لنقل عينات من التربة إلى الأرض.

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وتابع: "نحن لانفكر فقط في مهمة فينيرا دي، وإنما في برنامج كامل.. تعتبر قصة توصيل عينات من تربة كوكب الزهرة رائعة للغاية باعتبارها المهمة النهائية".

يتضمن البرنامج الروسي لاستكشاف كوكب الزهرة ثلاث بعثات بين أعوام 2029-2034، وقد تضاف له بعثة عاجلة في العام 2027 للبحث عن علامات الحياة على الكوكب.

ويهدف مشروع "فينيرا-دي" إلى إقامة محطة طويلة الأجل على كوكب الزُهَرَة لدراسة سطح الكوكب وغلافه، ةفق "سبوتنيك".

البيان 

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