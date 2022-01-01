لأول مرة في التاريخ 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة "روس كوسموس"، إنه للمرة الأولى استقبل 10 أشخاص في آن واحد، العام الجديد في الفضاء المحيط بالأرض.



اضافة اعلان

وذكرت المؤسسة في بيانها، أن سبعة منهم على متن محطة الفضاء الدولية وثلاثة في محطة "تيانجونج" الصينية.

وأضاف البيان: " في وقت واحد، استقبل عشرة من أبناء الأرض حلول العام الجديد 2022، وهم في المدار القريب من الأرض: سبعة في محطة الفضاء الدولية وثلاثة على المحطة الفضائية الصينية. وتاريخيا هذا أكبر عدد للبشر في الفضاء خلال عيد رأس السنة".

البيان

اظهار أخبار متعلقة

