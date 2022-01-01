السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 01:46 م

لأول مرة في التاريخ 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة "روس كوسموس"، إنه للمرة الأولى استقبل 10 أشخاص في آن واحد، العام الجديد في الفضاء المحيط بالأرض.

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وذكرت المؤسسة في بيانها، أن سبعة منهم على متن محطة الفضاء الدولية وثلاثة في محطة "تيانجونج" الصينية.

 

وأضاف البيان: " في وقت واحد، استقبل عشرة من أبناء الأرض حلول العام الجديد 2022، وهم في المدار القريب من الأرض: سبعة في محطة الفضاء الدولية وثلاثة على المحطة الفضائية الصينية. وتاريخيا هذا أكبر عدد للبشر في الفضاء خلال عيد رأس السنة".

 

 

البيان 

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