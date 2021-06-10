الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 12:44 ص

لأول مرة .. كشف لغز ظاهرة الشفق القطبي العظيم

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الوكيل الاخباري - يمكن بسهولة وصف ظاهرة الشفق القطبي، أو الأضواء الشمالية، بأنها أعظم عرض ضوئي لكوكب الأرض.

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وقد أثارت هذه الظاهرة، التي تقتصر على خطوط العرض العليا، حيرة العلماء لعدة قرون بسبب الغموض الذي يحيط بها.

 

وأثبتت مجموعة من علماء الفيزياء من جامعة أيوا أخيرا أن أكثر الشفق القطبي سطوعاً ينتج عن موجات كهرومغناطيسية قوية وذلك وفقاً لدراسة صدرت حديثاً.

وأظهرت الدراسة أن هذه الظواهر، المعروفة أيضًا باسم موجات ألففين، تسرع الإلكترونات نحو الأرض، ما يتسبب في إنتاج الجسيمات للضوء الذي يُعرف باسم الأضواء الشمالية.

 

المصدر - CNN 

 




 

 


 

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