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الأربعاء، 10-02-2021 09:38 ص

لأول مرة منذ 11 عاما.. وكالة الفضاء الأوروبية تفتح باب توظيف رواد الفضاء بشروط

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الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية وللمرة الأولى منذ 11 عاما فتح باب التقديم لمهنة رائد فضاء، مشيرة إلى تشجيع النساء على التقدم لأن الوكالة تسعى إلى "توسيع التنوع بين الجنسين" في صفوفها.

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ففي بيان نشرته الوكالة يوم الاثنين 8 فبراير/شباط، أعلنت عن فتح باب التقدم بدءا من 31 مارس/آذار.


وبحسب تقرير لشبكة "سي ان ان"، يتعين على المتقدمين أن يكونوا من مواطني دولة عضو في وكالة الفضاء الأوروبية، وأن تكون أطوالهم بين 153 إلى 190 سنتيمترا وأن يتحدثوا ويقرؤوا اللغة الإنجليزية، وفقا للموقع الإلكتروني لـ ESA.


وصرح المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يان وورنر، في البيان: "لكي نذهب إلى أبعد مما ذهبنا إليه في أي وقت مضى، نحتاج إلى أن ننظر إلى نطاق أوسع مما كنا عليه من قبل".


كما تتطلب الوكالة درجة جامعية أو ما يعادلها في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الطب، وتفضل المتقدمين الذين لديهم ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في مجال ذي صلة، على أن يكون المتقدمون بصحة بدنية جيدة، ويفضل أن تتراوح أعمارهم بين 27 و37 عاما.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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