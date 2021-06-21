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الإثنين، 21-06-2021 07:45 م

لأول مرة منذ 12 عاما.. نتنياهو يقتني هاتفا شخصيا

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الوكيل الإخباري - اقتنى رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو هاتفا محمولا حديثا لأول مرة منذ 12 عاما، عمل خلالها رئيسا للوزراء دون أن يحمل هاتفا شخصيا.

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وقالت صحيفة الاحتلال "يسرائيل هيوم" العبرية إنه على مدى سنوات عديدة ربما كان نتنياهو هو الشخص الوحيد في إسرائيل الذي لم يكن لديه هاتف محمول.
وأضافت أنها علمت أن رئيس الوزراء السابق يفتخر حاليا بهاتف ذكي جديد وشخصي، وكما هو متوقع فإن قلة من الناس يعرفون رقم نتنياهو الجديد.


وبالعودة إلى عام 2014، تطرق نتنياهو بشكل غير مباشر إلى مسألة حيازة هاتف ذكي، عندما كان يستعد لمقابلة على إحدى الشبكات الأمريكية وسمع وهو يقول لرجاله قبل بدء التصوير: "أنا لا أفهم العالم الجديد.. الكل يلتقط الصور.. متى تعيشون؟".


وتابع نتنياهو وقتها: "الجميع يصور الجميع.. فقط يلتقطون الصور، هذا كل ما يفعلونه.. يصورون ويصورون.. لا تلتقطوا الصور عيشوا.. أنا عشت ولم ألتقط صورا.. أنا الشخص الوحيد الذي لا يملك كل الأجهزة الإلكترونية.. أنا شخص حر وأنتم جميعا عبيد لأجهزتكم.. أنتم جميعا عبيد".


ويقول أصدقاؤه إن آخر مرة امتلك فيها نتنياهو هاتفا شخصيا كانت في عام 2009، وفي ذلك الوقت، فقد جهازين وأخبره من حوله أنه لا يحتاج إلى الجهاز على أي حال.


وعلى الرغم من أن نتنياهو لا يستخدم هاتفا ذكيا شخصيا، إلا أنه يعتبر أحد أكثر الأشخاص تأثيرا على الشبكات الاجتماعية، فلديه أكثر من مليوني متابع على "تويتر" وأكثر من 2.6 مليون على "فيسبوك"، بحسب الصحيفة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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