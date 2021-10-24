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الأحد، 24-10-2021 01:16 م

لأول مرة منذ 150 عاما.. العثور على بومة شيللي النسر في غانا-صورة

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الوكيل الإخباري-التقط علماء بريطانيون يعملون في غانا صورة لبومة عملاقة معرضة لخطر الانقراض ولم تشاهد في الغابات المطيرة الأفريقية منذ نحو 150 عاما.

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وهذه هي المرة الأولى التي يتم التقاط صورة لهذا النوع من طائر البومة العملاقة في البرية منذ عقد السبعينات من القرن التاسع عشر.



ووفقا لتغريدة مصحوبة بصورة البومة على تويتر، فقد شوهدت بومة النسر في السادس عشر من أكتوبر الجاري، وهي مشاهدة وصفها علماء البيئة بأنها "اكتشاف مثير".

ويعتقد بوجود بضعة آلاف فقط من هذا الطائر النادر الذي تم تصنيفه رسميا على أنها معرضة لخطر الانقراض، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

والتقط صورة الطائر جوزيف توبياس، من قسم علوم الحياة في إمبريال كوليدج لندن، وروبرت ويليامز، عالم البيئة من سومرست.
واكتشف العالمان البومة، التي لم تكن هناك مشاهد مؤكدة لها منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، خلال فترة النهار في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من رؤية الطائر لمدة 15 ثانية فقط، فقد تمكنوا من التقاط صور كافية للتعرف عليها، فالبومة ذات عيون سوداء مميزة، ومنقار أصفر، وحجمها ضخم.

سكاي نيوز

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