لاول مرة اكتشاف ضفدع الشوكولاتة في المستنقعات - صورة

الوكيل الإخباري -في مستنقعات الغابات المطيرة في غينيا الجديدة، اكتشف عالم أسترالي نوعا جديدا من الضفادع، عرف باسم "ضفدع الشوكولاتة".

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وكان ستيف ريتشاردز، المتخصص في الضفادع بمتحف جنوب أستراليا، قد اكتشف المخلوق الملون بلون الكاكاو، لأول مرة في عام 2016، لكن بسبب صعوبة البيئة التي يعيش فيها الضفدع، لم يتمكن من دراسته بشكل كامل والتأكد من أنه ينتمي لفصيلة جديدة إلا مؤخرا.



وقال: "هذا هو السبب في أن الأمر استغرق وقتا طويلا للعثور على هذا الضفدع، فهو يعيش في مستنقع حيث يوجد البعوض الحامل للملاريا، بالإضافة إلى وجود تماسيح هناك" ، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

المصدر - سكاي نيوز