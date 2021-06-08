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الثلاثاء، 08-06-2021 01:07 م

'لا تروح أبها' و 'لا تروح جدة'.. لوحات إعلانية تثير الجدل في شوارع الرياض!

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الوكيل الاخباري - انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بلافتات "مُبهمة" رُفعت في شوارع العاصمة الرياض.

وتضمنت اللافتات عبارات متنوعة تطلب من السكان المحليين عدم التوجه الى وجهات معينة دون معرفة المغزى وراءها.

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وكان من ضمن هذه اللافتات: "لا تروح أبها"، و"لا تروح الإحساء" و"لا تروج جدة" دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول الجهة المعلنة أو الهدف وراء رفع هذه اللافتات في شوارع الرياض.

 

وبعد انتشار صور اللافتات على موقع التدوين "تويتر"، بدأت التكهنات والتوقعات حول الهدف منها والسبب وراء رفعها في هذا التوقيت تحديدًا.


ورجح قسم من المغردين بأن الجهة المعلنة تحاول لفت الأنظار لفعالية ترفيهة تعتزم إقامتها في الأيام المقبلة، لذا فهي توجه رسالة غير مباشرة لأهالي الرياض بالبقاء في العاصمة وعدم التوجه الى محافظة أخرى.


في حين رد قسم من المغردين بأن أهل الجنوب مشغلين واسطة كي لا يتوافد أهالي الرياض نحو مدنهم ويتسببون بأزمة في شوارعهم.

فيما علق آخر: "شكل اللي بأبها حطوا إعلان لحد يجي"، وعلق ثالث :"ليه مايروحون ما فهمت"، وعلق رابع :"روح حفر الباطن".

 

 

المصدر: البوابة



 




 

 


 

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