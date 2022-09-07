لا تهملها.. 4 طرق تساعدك على النوم مبكراً

الوكيل الإخباري-هناك العديد من الأسباب المهمة التي تجعل المرء لا يخلد للنوم مبكرا. ولكن في حال وجد المرء نفسه نادما على الساعات التي أمضاها في مجرد تمرير إصبعه على هاتفه الذكي في وقت متأخر من الليل، فإنه سيجد المساعدة متاحة. وفيما يلي أربع طرق لكي يساعد المرء نفسه على النوم مبكرا:



النصيحة الاولى: ضع عواقب السهر في الاعتبار



يقول الطبيب المختص في النوم، ألفريد ويتر، إن تأجيل موعد النوم يمكن أن يؤدي سريعا إلى حرمان المرء من النوم، وهو الامر الأكثر خطورة والذي يجب تجنبه. ففي النهاية، يحتاج المرء إلى النوم من أجل الحفاظ على صحة جهازه المناعي ونظام القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.



النصيحة الثانية: افهم السبب الذي يجعلك تؤجل موعد النوم



على المرء أن يسأل نفسه ما الذي يجعله يؤجل موعد النوم عندما يتعلق الأمر بخلوده إلى النوم، بحسب ما تقوله الإخصائية النفسية، آنا هوكر. هل يتعلق الأمر بحصول المرء، أخيرا، على القليل من الوقت لنفسه؟

وتوضح هوكر: "إذن عليك أن تضيف المزيد من الفرحة والبهجة والحرية والأنشطة الهادفة إلى يومك، حتى لا تشعر بأنك يتعين عليك سرقة ذلك من الليل".



النصيحة الثالثة: الانضباط بفضل استخدام المنبه



ويقول ألفريد ويتر إن أهم إجراء هو ضبط المنبه، وما يعنيه هو ليس ضبطه في الموعد الذي ترغب في الاستيقاظ فيه، ولكن في الموعد الذي ترغب في أن تخلد إلى النوم فيه. حيث أن المنبه سيذكرك بالوقت الذي يجب أن تذهب فيه للنوم عادة من أجل الحصول على قسط النوم الذي تحتاجه.



النصيحة الرابعة: ابتكر روتينك الخاص لمساعدتك على الاسترخاء

يستريح كل شخص بشكل أفضل من خلال طقوس مسائية، بحسب ما يقوله متخصصون في النوم. لذلك يجب أن يحاول المرء أن يستبدل تمرير إصبعه على هاتفه الذكي بالقراءة أو حل الكلمات المتقاطعة أو مجموعة من تمارين الاسترخاء، لأن كل ذلك سوف يساعده على النوم بصورة أسرع.

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