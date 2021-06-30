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الأربعاء، 30-06-2021 02:24 م

لا زواج في دولة عربية لمدة أسبوع

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الوكيل الاخباري - لن يكون بالإمكان توقيع عقود زواج في إحدى الدول العربية بدء من مطلع الشهر المقبل ولمدة أسبوع.

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وأعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، يوم امس الثلاثاء، خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد قانون أقر بهدف تحسين ظروف عملها.

 

الإضراب الذي سينطلق في الأول من يوليو/تموز المقبل، سيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، بحسب موقع "المغرب 24".


وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.


وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.


ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.

 

سبوتنيك

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