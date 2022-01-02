لتخطفي قلب زوجك.. قومي بهذه الخطوات

الوكيل الاخباري - من الطبيعي أن تهب على العلاقة الزوجية رياح الملل والبرود، لكن تجاوز هذه المرحلة أمر بسيط يتطلب الالتزام بهذه النصائح فقط.



لا تطارديه باتصالاتك، فأحيانًا يتعمد الرجل عدم الاتصال ليرى ماذا ستفعلين.

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إن أظهرت اعتمادك التام عليه، فسيبعده ذلك تمامًا، بينما يحفزه العكس.



كوني مستقلة ماديًا قدر الاستطاعة، ولو بعمل يدوي بسيط أو بعمل من المنزل.



كيف تنظرين إلى نفسك؟ تأكدي أنه سينظر النظرة نفسها إليكِ، أنتِ جوهرة ثمينة. انظري لنفسك هكذا وسيسعى هو لاقتنائها.



لا تغيري من نفسك لتكسبي إعجابه، أو لتكوني على قدر معاييره في المرأة.

كوني نفسك وتذكري أنه من الأفضل ألا تنالي الإعجاب. على أن يُعجب بك الآخرون لما ليس فيك.



لا تجعليه يسلم أنكِ دومًا طوع بنانه، وتمنّعي «اثقلي». لأنه وقتها سيصبح هو المطارد.