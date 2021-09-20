الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية توعز بنقل طالب إلى مدرسة حكومية بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل

مصدر حكومي يرجح صرف الرواتب الخميس

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابول رسميا

الأوبئة: رصد اصابات كورونا لاشخاص تلقوا اللقاح قبل 7 اشهر

البرلمان اللبناني يعقد جلسة الثقة بالحكومة الجديدة

السماح بحركة الشحن عبر المعابر البرية مع السعودية لمتلقي مطعوم كورونا

الصوراني لـ الوكيل : اكتظاظ الطلبة داخل الحافلات المدرسية تتابعها إدارة السير

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رفع أجرة حافلات صويلح / الزرقاء وهيئة النقل ترد

أسعار الذهب الاثنين 20/9/2021

الإثنين، 20-09-2021 09:41 ص

لتسهيل الحياة اليومية علماء يابانيون ينشئون ذراعا بشرية ثالثة - فيديو

337700_48_1631982699


الوكيل الإخباري - أنشات مجموعة من الباحثين اليابانيين ذراعا روبوتية، أطلقوا عليها اسم "AugLimb" قد تصبح بمثابة "يد ثالثة" من شأنها تسهيل العمل اليدوي في المستقبل.

قال هاوران كيي، أحد مبتكري "AugLimb"، إن هذا الذراع مصممة لتمكين الجسم البشري من القيام بمهام إضافية، حيث يمكن للطرف الاصطناعي أن يمسك بإحكام، بحسب ما ذكر موقع "Tech Xplore".

اضافة اعلان

 

وفقًا لكيي، فإن "AugLimb" مضغوطة. لذلك، يمكن طيها، مما يسمح لك بأداء حركات اليد العادية دون قيود. كما أن الذراع الآلية خفيفة الوزن بحيث يمكن للأطفال وكبار السن استخدامها.

 

في الوقت نفسه، في الحالة غير المطوية، تكون الذراع الآلية أطول بمرتين ونصف من ساعد الشخص العادي. يتمتع تصميم المعالج بسبع درجات من الحرية، مما يسمح باستخدام "AugLimb" في مختلف مجالات الحياة، وأكد كيي أن أجزاء اليد تم تصنيعها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تقليدية.

 

ويعتقد العلماء أن الذراع الاصطناعية يمكن أن تكون مفيدة في مجال الطب والعمل المكتبي والنشاط البدني وفي الحياة اليومية.


يتم حاليًا اختبار نموذج أولي للذراع الآلية. يتم التحكم بـ"AugLimb" يدويًا، لكن المطورين يستكشفون طرق تحكم بديلة. ويخططون لاستخدام طرق تخطيط كهربائية الدماغ للتحكم بها، والتي ستسمح لليد بقراءة إشارات دماغية معينة وتنفيذ الأوامر.

 

 

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

مكنسة كهربائية تايوانية لتنظيف البحار - فيديو

GettyImages-1086290746-8fb276d98ba940ec900c1c736e9d4732

شاهد ...دمية ميركل تباع في ألمانيا بـ189 يورو

thumbs_b_c_fb073963c4fcc37b6271b7218c6a3738

رجل أميركي يرفع دعوى قضائية ضد معلّمة قصت شعر طفلته ويطالب بمليون دولار - صورة

image (1)

القبض على رجل أطلق النار على كائنات فضائية في أمريكا

5474586-801381106

أسماء مواليد بنات بمعنى اللؤلؤ

Police-Security-Forces-Egypt

بعد إعلان خطبة طفلين في مصر.. الشرطة تلقي القبض على والديهما- صور