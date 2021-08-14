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السبت، 14-08-2021 12:48 م

لحظات تحبس الأنفاس لشاب بريطاني يتسلق مبنى في لندن دون حماية - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعلم المتسلق البريطاني جورج كينغ طومسون البالغ من العمر 21 عاما أن يتعامل مع مخاوفه جيدا لدرجة أنه تسلق برج يونكس في لندن الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا، دون حماية.

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وصعد البريطاني برج يونكس في عشر دقائق فقط توقف خلالها مرة واحدة.

ويقول طومسون: أحتضن خوفي حتى لا أستسلم له أعرف كيف أتحكم في مخاوفي وأستخدمها لمصلحتي.. هذا ما أفعله مع كل تسلق وهذا ما فعلته اليوم .

ويضيف جورج كينغ: عندما تتسلق مبنى، فإن كل إندورفين وكل مستقبلات الدوبامين وكل مستقبلات السيروتونين تشتعل في نفس الوقت لزيادة فرصك في البقاء على قيد الحياة أعلم أنه يمكنني التدريب طالما أردت، لكن هناك دائما احتمال أن أموت ومع ذلك، عندما أفعل ما أحب، لا يوجد مكان في رأسي لمثل هذه الأفكار أنا أفعل فقط ما أتيت إلى هذا المبنى من أجله .

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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