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الأحد، 31-10-2021 10:18 ص

لحظات مرعبة تعيشها عائلة بعد انفتاح جسر متحرك وهي فوقه في بلجيكا -فيديو

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الوكيل الإخباري - عاشت عائلة حالة من الهلع والخوف في بلجيكا داخل سيارتها الصغيرة بعد انفتاح جسر متحرك دون سابق إنذار للسماح بمرور سفينة، بينما كانت سيارتهم تسير فوق الجسر.

ووثقت لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي تقطعت السبل بسيارة العائلة الحمراء، على جسر ماري توماس في مدينة لوفين في 27 أكتوبر الجاري.

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وبدأ الجسر يفتح بوابته دون سابق إنذار للسماح لسفينة بالمرور، تاركا الأسرة عالقة على الجسر، غير قادرة على التراجع في الوقت المناسب.


ونتيجة لذلك، مع استمرار الجسر في الارتفاع، بدأت السيارة في النهاية بالانزلاق للخلف، قبل أن تصطدم بالطريق العام وتنقلب.


وتركت الأسرة المكونة من 3 أفراد محاصرة داخل سيارتها، وتم تحريرها في نهاية المطاف من قبل خدمة الإطفاء ثم نقلوا إلى مستشفى غاستهويسبيرج.


وبحسب المفوض مارك فرانكس لا يعتقد أن إصاباتهم خطيرة، فيما تم فتح تحقيق بخصوص الحادث.

 

المصدر - البيان 

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