السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 08:07 ص

لحظات مرعبة لامرأة تتعرض للسرقة في نيويورك - فيديو

شرطة أمريكا


الوكيل الإخباري - نشرت شرطة مدينة نيويورك، مشاهد وثقتها كاميرا مراقبة لاعتداء وقع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وتعرضت فيه سيدة لعملية سرقة، ووصفت الشرطة اللقطات بأنها "مرعبة".

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المرأة التي تبلغ من العمر 36 عاما تعرضت لهجوم وحشي من قبل رجل في مصعد محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك قبل أن يسحلها من قدميها ويسرق منها 50 دولارا.


ويظهر المقطع امرأة في المصعد ليقترب منها رجل يرتدي سترة داكنة أثناء محاولتها الضغط على أحد أزرار المصعد. ويبدو في المقطع المصوَّر أن الرجل تحدث إلى المرأة قبل أن يدخل في نوبة غضب.


وقالت الشرطة إن المهاجم "سرق 50 دولاراً نقداً من المرأة وهرب من مكان الحادث".

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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