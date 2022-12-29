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الخميس، 29-12-2022 11:25 ص

'لديك سرطان عدواني' رسالة جماعية خاطئة من مركز طبي شهير تثير الذعر في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - فوجئ عدد من الأشخاص في مدينة دونكاستر البريطانية برسالة نصية من مركز طبي شهير في الـ23 من ديسمبر، تؤكد إصابتهم بـ"سرطان الرئة العدواني"، والتي تم إرسالها بالخطأ بدلاً من رسالة تتمنى لهم عيد ميلاد سعيد.

وأثارت هذه الرسالة لحظات من الرعب بعد تلقيهم الرسالة من المركز الطبي والتي عكرت صفو احتفالاتهم بعيد الميلاد في أجواء من السعادة.

وبعد حوالي 22 دقيقة، أرسل المركز رسالة نصية ثانية، يقدم فيها "اعتذارا صادقا" عن الخطأ، مضيفا: "كان يجب أن تقول رسالتنا لكم: نتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة"، حسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وأثارت تلك الرسالة ذعر الكثيرين، خاصة أن بعضهم كانوا بالفعل ينتظرون نتائج الفحوصات الخاصة بسرطان الرئة.

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وقال المطور العقاري، كريس ريد (57 عاما)، إن الرسالة التي تلقاها بعد اختبار سرطان الرئة "جعلت شريكته تنهار بالبكاء".


وعلى الفور، حاول ريد الاتصال بالمركز لكنه وجد خطوط الهاتف غير متاحة، فهرع إلى المركز ليتم إبلاغه بعد ذلك أنه كان "خطأ"، وأن نتائج السرطان التي حصل عليها كانت "سلبية في الواقع".


من جانبه، نشر أحد المرضى الرسالة على حسابه في فيسبوك، موضحا أنه هرع إلى المركز القريب منه، فور تلقيها.


وأضاف: "من الواضح أن هناك شيئا ما غير صحيح في مركز أسكيرن. لقد تلقيت هذه الرسالة ولست الوحيد. كنت أرتجف وأوشك على البكاء".

 

 

 العربية 

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