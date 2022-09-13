الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

تراجع التضخم بأميركا

الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الأربعاء

خلال 6 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

لسع الدبابير يدخل 5 طلاب للمستشفى في إربد

ماذا قال الملك لنشمية السير علا الجالودي ؟ - فيديو

مبادرة انسانية لاطعام القطط في منطقة الدوار السابع- صورة

الثلاثاء، 13-09-2022 04:53 م

لسبب غير متوقع .. 100 موظف في الكويت يعيدون رواتبهم لخزينة الدولة

image (2)


الوكيل الإخباري-أعاد نحو 100 موظف حكومي في الكويت رواتبهم التي تقاضوها إلى خزينة الدولة عن طريق النيابة العامة.

وذكر موقع «القبس» الإخباري أن الموظفين أقدموا على تلك الخطوة بعدما ثبت تزويرهم بصمة الدوام من خلال بصمة بلاستيكية يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.

اضافة اعلان


وحققت النيابة الكويتية مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.


ويحاكَم المتهمون حالياً أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم، بعدما تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.


يُذكر أن العديد من الأحكام مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب فيها، بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا فيها خلال أوقات العمل.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 