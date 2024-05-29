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الأربعاء، 29-05-2024 10:27 ص

لسبب لا يخطر على البال.. إيطالية تترك ابنتها على طريق سريع!

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الوكيل الإخباري - تركت امرأة إيطالية، تبلغ 40 عاماً، ابنتها المراهقة على حافة أوتوستراد في روما.

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وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام ، أمس الثلاثاء، يعود السبب لحصول الفتاة بمدرستها على علامة سيئة في مادة اللغة اللاتينية.

 

فيما عثرت دورية للشرطة على الفتاة، البالغة 16 عاماً، بعد ظهر يوم الاثنين، وهي تسير على حافة أوتوستراد في العاصمة عادة ما يكون مزدحماً، معرضة حياتها للخطر ، فأنقذها عناصر الشرطة ونقلوها إلى مركزهم في روما.


وقالت الفتاة للشرطة : "لقد تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة"، وفق ما نقلت فرانس برس عن صحيفة "لا ريبوبليكا".

 

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