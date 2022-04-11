لصوص يسرقون جسرا معدنيا وزنه 500 طن في الهند

الوكيل الإخباري - شهدت ولاية بيهار الهندية حادثة سرقة غير اعتيادية، إذ أقدمت عصابة متخصصة في سرقة الخردة على تفكيك جسر بوزن 500 طن أمام أنظار سكان المنطقة.

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وقال أحد ضباط الشرطة إنّ اللصوص أوهموا السكان أنّهم مسؤولون حكوميون في مجال الري، وإنّهم في مهمة رسمية من أجل تفكيك الجسر.



وأشار الضابط إلى أنّ اللصوص قاموا بسرقة الجسر على مدار يومين، قاموا فيهما بتمزيق الهيكل من خلال الجرافات ومقصات الأسلاك التي أحضروها، قبل أن يفروا من المنطقة بعدما وضعوا الكميات الضخمة من الحديدة في عربة كبيرة.



يُذكر أنّ الشرطة الهندية فتحت تحقيقاً في الحادث، لكنّها لم تعلن عن اعتقال أي شخص حتى الآن.

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