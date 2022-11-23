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الأربعاء، 23-11-2022 04:52 م

لصوص يسرقون كنزا ذهبيا بملايين اليوروهات في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - اقتحم لصوص متحفاً في بلدة مانشينج في بافاريا العليا، وسرقوا كنزاً ذهبياً من حقبة "الكلت" تقدر قيمته بعدة ملايين من اليوروهات.

واقتحم اللصوص متحف الكلت والرومان يوم الثلاثاء، وسرقوا الذهب.

وتم اكتشاف مخبأ يضم 450 عملة ذهبية في مانشينج، وهي بلدة بالقرب من إنجولشتات، في عام 1999. وكان هذا الاكتشاف أكبر اكتشاف للذهب الكلتي في القرن الماضي. وهي معروضة للجمهور منذ عام 2006.

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