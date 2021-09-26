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الأحد، 26-09-2021 03:11 م

لص مصارف أسقطته ساقه الاصطناعية بيد الشرطة في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - تمكنت الشرطة الإسبانية من القبض على لص اقتحم مصرفاً في جنوب البلاد، بعد أن سقط منه طرف ساقه الاصطناعية، أثناء عراكه مع موظفي وزبائن المصرف.

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وقد تبين لاحقاً أن سارق المصارف الذي دخل المصرف تحت تهديد السلاح بمسدس زائف، يحمل الجنسية الإيطالية ويبلغ من العمر 45 عاماً.

 

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحادث وقع في أحد فروع بانكو ساباديل في مدينة إليكانتي، وأنه تم إعلام الشرطة أن رجلين اقتحما البنك مع تلويح إحداهما بمسدس مطالباً الموظفين بتسليم النقود في الخزائن لكن بعد أن دق ناقوس الخطر، تمكن الزبائن والموظفون والمارة من الإمساك بأحد الرجلين وطرحوه أرضاً وأثناء العراك، وقعت ساقه الاصطناعية مما جعله عاجزاً عن الفرار.

 

وقد اقتيد السارق الذي لم يكشف عن اسمه في سيارة للشرطة في المدينة الواقعة جنوب إسبانيا، حيث افيد أنه من أصحاب السوابق.  ويجري البحث الآن عن الرجل الثاني الذي قالت الشرطة إنه تمكن من الفرار برغم أن أياً من الرجلين لم يسرق أموالاً. هذا وترك المسدس الذي تم التلويح به أثناء السرقة في مكان الحادث بعد أن تبين زيفه.


وأفادت مصادر إعلامية أن محاولة السطو يمكن أن تكون مرتبطة بضربات مماثلة على مصارف إسبانية، وأن التحقيق في الأمر جار على قدم وساق حالياً.

 

المصدر - البيان 

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