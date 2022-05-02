لص ينهي حياته بطريقة مأساوية .. أغرب حادثة سرقة في مصر

الوكيل الإخباري - أنهى لص حياته بطريقة مأساوية عندما ألقى بنفسه من شرفة الطابق الرابع بعقار في منطقة مساكن عبدون بمدينة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية المصرية، وذلك بعد فشله في سرقة محتويات وحدة سكنية.



وقد أوضحت مصادر أمنية أن اللص استغل هدوء المنطقة وغياب أغلب قاطنيها عن منازلهم تزامنًا مع فترة العيد، وحاول سرقة وحدة سكنية بالدور الرابع بإحدى العمارات، إلا أن الطرق المستمرة وبقوة على باب إحدى الوحدات لفتحه، أقلق سيدة وابنتها في مسكن مجاور ففتحت باب شقتها لتجد اللص يحاول سرقة شقة جيرانها المقابلة.

اضافة اعلان



وأضافت المصادر، وفقا لموقع مصراوي، أنه ما إن رأت السيدة اللص حتى صرخت تستغيث بالجيران، ما أربك اللص الذي أقدم على فعل غريب، فاندفع نحوها يحمل في يده آلة حادة كان يستخدمها لفتح الشقة المقابلة، وأجبرها على الخروج من شقتها هي وابنتها ودخل شقتها وأغلق عليه الباب.



اتصل الجيران بشرطة النجدة، فحضرت قوة من قسم شرطة ثالث إلى موقع البلاغ، فما كان من اللص إلا أن أشعل النار في إحدى الغرف المطلة على ممر بين العمارات.



وحين صعد رجال المباحث للشقة للقبض عليه أدرك محاولاتهم لدخول الشقة وحاول الفرار من الشباك، بالدور الرابع. ووفقًا لما ظهر في فيديو متداول على موقع "فيسبوك"، كرر المحاولة بشكل يوحي باضطراب اللص حتى قفز في النهاية ليسقط أرضًا من الطابق الرابع.



ونقل رجال الإسعاف اللص إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

البيان