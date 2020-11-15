لعبة PUBG Mobile تعود بإصدار خاص للهند فقط

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة PUBG، عن استعدادها لإطلاق PUBG Mobile India، وهي لعبة جديدة تم إنشاؤها خصيصًا للسوق الهندية.

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حيث أن التطبيق الجديد سيعزز أمان البيانات ويلبي التفضيلات المحلية كما أعلنت شركة PUBG Corporation عن خطط لإنشاء شركة فرعية هندية لتعزيز الاتصالات والخدمات مع اللاعبين.

وقد اشارت الشركة الى انها ستقوم بتوظيف أكثر من 100 موظف متخصص في الأعمال التجارية والرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب.



وبفضل حماس المجتمع الهائل للعبة PUBG الإلكترونية في الهند، تخطط الشركة أيضًا للقيام باستثمارات من خلال استضافة أحداث الرياضات الإلكترونية الحصرية في الهند، والتي ستضم أكبر البطولات وأكبر مجموعات الجوائز وأفضل إنتاجات البطولات، ووعدت أيضًا بإجراء عمليات تدقيق وتحقق منتظمة على أنظمة التخزين التي تحتفظ بمعلومات التعريف الشخصية للمستخدمين الهنود لتعزيز الأمن والتأكد من إدارة بياناتهم بأمان.



المصدر : اليوم السابع

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