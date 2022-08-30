لعدم تعرضك للسع البعوض ... اليك طريقتان للوقاية !

الوكيل الإخباري-يمثل البعوض كابوسا مزعجا خلال فصل الصيف، ليس فقط بسبب لدغاته المؤلمة، بل أيضا لأنه قد ينقل بعض الأمراض الخطيرة كالملاريا.

اضافة اعلان

أوضحت وكالة البيئة الفدرالية الألمانية أنه يمكن الحماية من لدغات البعوض من خلال طريقتان :



الأولى : المستحضرات الطاردة للبعوض والتي تحتوي على مادتي دي إي إي تي DEET و PMD

أوضحت وكالة البيئة الفدرالية الألمانية أنه يمكن الحماية من لدغات البعوض باستخدام المستحضرات الطاردة للبعوض، مشيرة إلى أن المستحضرات المحتوية على مادة DEET تعد أكثر المواد فعالية؛ حيث إنها تمتاز بتأثير حماية يدوم حتى 7 ساعات ونصف.

وأضافت وكالة البيئة أنه يمكن أيضا استخدام المستحضرات المحتوية على مادة إكيترديني Icaridin أو مادة Para-Menthan-3.8-diol المعروفة اختصارا بـ"بي إم دي" (PMD).



وأشارت الوكالة إلى أن المستحضرات المحتوية على الزيوت الطيارة للافندر أو عشب الليمون تعد أقل المستحضرات من حيث الفعالية؛ حيث إنها سرعان ما تتبخر.

ولكي تؤتي مستحضرات طرد البعوض مفعولها المرجو، لا يجوز وضعها مع كريم الوقاية من أشعة الشمس في الوقت نفسه؛ حيث ينبغي وضعها بعد مرور نحو 20 دقيقة على وضع كريم الوقاية من الشمس.





الثانية : ملابس فاتحة

وللحماية من لدغات البعوض ينبغي أيضا ارتداء ملابس فاتحة وفضفاضة، مع استخدام شبكات الحماية من الناموس على النوافذ والأبواب والأسرّة.



وفي حال التعرض للدغة البعوض رغم اتباع هذه التدابير، أوصت الرابطة الاتحادية لصناعة الأدوية الألمانية بتبريد موضع اللدغة بواسطة قطعة قماش رطبة وباردة.



وأضافت الرابطة الألمانية أنه يمكن أيضا اللجوء إلى مضادات الهيستامين لتخفيف المتاعب المرتبطة بالحساسية، والمتوفرة على شكل أقراص أو مراهم.

كما يمكن تخفيف الالتهابات البسيطة بواسطة مستحضرات الجل المحتوية على مادة "الهيدروكورتيزون".



وبشكل عام، لا يجوز استخدام هذه المستحضرات لمدة تزيد على أسبوعين؛ حيث يجب حينئذ استشارة الطبيب إذا لم يطرأ أي تحسن على الحالة.





الجزيرة