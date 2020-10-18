لعشاق السفر والطيران.. وجبات السحاب تهبط إليك على الأرض - صور

الوكيل الاخباري – تختلف متعة الأشخاص في السفر بين السعادة بالتحليق على ارتفاعات عالية أو زيارة بلد جديد والبعض منهم لتناول طعام درجة رجال الأعمال في الطائرة.

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لهذا السبب شرعت شركة الطيران الفنلندية ببيع وجبات جاهزة مستوحاة من تلك التي تقدمها على متن طائرتها في درجة رجال الأعمال، في مطاعم ومحلات البقالة في مدينة فانتا.



وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن رواد متجر كيه سيتي ماركت في حي تاميستو، سيتمكنون من شراء كرات لحم الرنة سابقة التجهيز، وغيرها من الوجبات الفنلندية التقليدية التي تقدم على متن رحلات الشركة.



وقالت مسؤولة في الشركة تدعى ماريكا نيمينين، إنّ المبادرة تهدف إلى إشباع شهية الفنلنديين الذين اشتاقوا لوجبات الشركة على متن الطائرات، فضلاً عن إعادة بعض الموظفين إلى عملهم، بعد تسريح قسم كبير منهم بسبب كوفيد-19.



وأشارت نيمينين إلى أنّه تم إعادة توظيف 10 من الذين كانوا يعملون في مطبخ شركة الطيران.



وفي الوقت نفسه، قامت شركات طيران أخرى أيضًا بتجربة تقديم تجربة الطائرة لعشاق الطيران على الأرض، حيث طرحت كانتاس مؤخرًا العديد من عربات المشروبات التي تم الاستغناء عنها مؤخرًا من طائرات 747 للبيع وبيجامات الدرجة الأولى وغيرها من الأغراض الجيدة. وقد نفذت كل هذه الأغراض بيعوا منذ ذلك الحين.







المصدر : العين



