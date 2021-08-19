لقاء ودي بين حوت عملاق وسفينة ركاب في أستراليا - فيديو

الوكيل الإخباري - صور فريق رحلة بحرية في أستراليا مشهدا مذهلا للحظات اقتراب حوت أحدب عملاق من سفينتهم خلال إبحارهم عبر المياه الإقليمية لأستراليا.



ونشرت الصفحة الرسمية لدائرة السياحة الأسترالية على إنستغرام مشاهد فيديو وثقها المواطنون للحظات مدهشة جدا وصفت بـ اللقاء الودي، حيث ظهر الحوت على سطح المياه واقترب بشكل كبير من السفينة.

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وبحسب موقع hindustantimes، الذي نشر خبرا عن الحادثة، فقد ظهر الحوت وكأنه ينظر من أسفل المياه إلى ركاب السفينة وهو يراقب تحركاتهم وانفعالاتهم أثناء مشاهدته لهم.



المصدر - البيان