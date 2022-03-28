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الإثنين، 28-03-2022 12:49 م

لقطات متداولة لظاهرة فلكية شهدها الوطن العربي اليوم -صور

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، على تويتر ، صور لظاهرة فلكية شهدها الوطن العربي، صباح اليوم الاثنين الباكر، وهي ظاهرة لن تتكرر بهذا الشكل قبل 18 عاما.

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تتمثل برصد مرور هلال القمر بـ3 كواكب، الزهرة والمريخ وزحل، مجتمعة سويا في نفس الجزء من السماء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة بوقت سابق اليوم ، أن: "خلال صباح يوم غد   ( الثلاثاء 29 مارس) ، سيكون هناك "اقتران" لكوكب الزهرة وكوكب زحل، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، سيكون الزهرة جنبا إلى جنب مع المشتري". انقر هنا

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الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية لن تتكرر قبل 18 عاما