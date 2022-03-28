لقطات متداولة لظاهرة فلكية شهدها الوطن العربي اليوم -صور

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، على تويتر ، صور لظاهرة فلكية شهدها الوطن العربي، صباح اليوم الاثنين الباكر، وهي ظاهرة لن تتكرر بهذا الشكل قبل 18 عاما.
تتمثل برصد مرور هلال القمر بـ3 كواكب، الزهرة والمريخ وزحل، مجتمعة سويا في نفس الجزء من السماء.
الان— ليبيا (@bn91881707) March 28, 2022
اقتران هلال القمر مع كواكب الزهرة وزحل والمريخ فى الافق الجنوب شرقى pic.twitter.com/LtJjGYDtEC
القمر اليوم الصبح 🌙 pic.twitter.com/I8SaouJbPd— Rara (@Rara99m) March 28, 2022
اقتران القمر وكوب الزهرة والمريخ وزحل فجر اليوم من بغداد #Aliadnan pic.twitter.com/K0RZrKRokc— نادي هواة الفلك في العراق🇮🇶 (@aac_iq) March 28, 2022
تقارب فلكي بين القمر والزهرة وزحل والمريخ فجر اليوم بشكل مميز في الأفق الشرقي. pic.twitter.com/OxImycAHTN— معاذ شقّور (@shaaquorcom) March 27, 2022
وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة بوقت سابق اليوم ، أن: "خلال صباح يوم غد ( الثلاثاء 29 مارس) ، سيكون هناك "اقتران" لكوكب الزهرة وكوكب زحل، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، سيكون الزهرة جنبا إلى جنب مع المشتري". انقر هنا
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