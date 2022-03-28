لقطات متداولة لظاهرة فلكية شهدها الوطن العربي اليوم -صور

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، على تويتر ، صور لظاهرة فلكية شهدها الوطن العربي، صباح اليوم الاثنين الباكر، وهي ظاهرة لن تتكرر بهذا الشكل قبل 18 عاما.

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تتمثل برصد مرور هلال القمر بـ3 كواكب، الزهرة والمريخ وزحل، مجتمعة سويا في نفس الجزء من السماء.



اقتران هلال القمر مع كواكب الزهرة وزحل والمريخ فى الافق الجنوب شرقى الاناقتران هلال القمر مع كواكب الزهرة وزحل والمريخ فى الافق الجنوب شرقى pic.twitter.com/LtJjGYDtEC March 28, 2022

تقارب فلكي بين القمر والزهرة وزحل والمريخ فجر اليوم بشكل مميز في الأفق الشرقي. pic.twitter.com/OxImycAHTN March 27, 2022

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة بوقت سابق اليوم ، أن: "خلال صباح يوم غد ( الثلاثاء 29 مارس) ، سيكون هناك "اقتران" لكوكب الزهرة وكوكب زحل، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، سيكون الزهرة جنبا إلى جنب مع المشتري". انقر هنا