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الإثنين، 21-02-2022 07:29 ص

لقطة مرعبة في أوروبا.. رافعة انهارت وقتلت العمال

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الوكيل الإخباري - رصدت الكاميرات لقطة مرعبة أسقطت فيها الرياح العاتية رافعة بناء ضخمة يبلغ طولها 30 مترا، أثناء العاصفة "يونيس" التي ضربت أوروبا.

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وخلال الأيام الماضية، تعرضت أوروبا لسلسلة من العواصف في الأيام الماضية، ووصلت سرعة الرياح في بريطانيا أثناء العاصفة "يونيس" لنحو 200 كيلومتر في الساعة.


ووقعت حادثة سقوط الرافعة الضخمة في موقع بناء بمدينة كراكوف ببولندا.
ورصد شريط فيديو لحظة لحظة سقوط الرافعة، حيث كانت الشظايا تتطاير في السماء من شدة الرياح، وكأن إعصارا ضرب المنطقة.


 وأدت الحادثة إلى مقتل عاملين كانا في موقع البناء وإصابة اثنين آخرين.

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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