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الثلاثاء، 19-10-2021 11:13 ص

للعاطلين عن العمل.. شاهد 'The Simpsons' وتقاضى 6000 يورو

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الوكيل الاخباري - تم فتح باب التقدم إلى وظيفة غير عادية في المملكة المتحدة، حيث نشر موقع "بلاتين كازينو" على شبكة الإنترنت إعلانًا عن البحث عن شخص يقوم بتحليل جميع حلقات مواسم مسلسل الرسوم المتحركة "ذا سيمبسونز The Simpsons".

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وكتب الموقع: "ليس سراً أن المبدعين في مسلسل ذا سيمبسونز تمكنوا بشكل غامض من التنبؤ بالمستقبل عدة مرات، كنتائج الانتخابات الرئاسية والأوبئة، لذلك، قررت إدارة الموقع توظيف مجموعة من الأشخاص لدراسة هذه الظاهرة تجريبياً".


وستشتمل مسؤوليات المحلل مراجعة جميع الحلقات من جميع الأجزاء، ثم إعداد تقرير عن اللحظات الاجتماعية والسياسية المهمة التي قد تتنبأ بأحداث مستقبلية.


وأطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الشاغر لقب "وظيفة الأحلام"، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص بالغ مقيم في أي بلد أن يترشح لنيل الوظيفة.


ويجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأن تكون لديه مهارات تحليلية قوية، في الوقت نفسه، ومن المستحسن أن يكون المرشح على دراية جيدة بطبيعة المسلسل وأن يكون من المعجبين به.


ويتم منح مقدم الطلب الناجح عقدًا مدته ثمانية أسابيع، خلال هذا الوقت، على الموظف مشاهدة 284 حلقة، حيث يتوجب عليه قضاء حوالي 36 ساعة في الأسبوع مشاهدا للمسلسل الكرتون.


وسيتم دفع الأجر المقدر بـ 5000 جنيه إسترليني (حوالي 6000 يورو) عن طريق اشتراكات قنوات "ديزني بلس" و"واي فاي" الإلزامية، بالإضافة إلى "الهدايا التي ترعاها الشركة".


واشتهرت عائلة سمبسون بـ "نبوءاتها" لفترة طويلة. على سبيل المثال، في حلقة تم إصدارها في عام 1993، لاحظ المشاهدون عنوانًا رئيسيًا يشير إلى بداية وباء كوفيد-19.


وتم عرض مشهد اقتحام مبنى الكابيتول في حلقة عرضت عام 1996، وتكررت في الحياة الواقعية في يناير 2021، عندما حاول أنصار الرئيس دونالد ترامب مهاجمة الكونغرس الأمريكي.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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