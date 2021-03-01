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الإثنين، 01-03-2021 11:15 ص

للمرة الأولى بالشرق الأوسط.. مقهى للقطط في دبي - صور

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الوكيل الاخباري - في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، أسست شقيقتان مقهى للقطط في دبي، حتى يجد محبو هذا النوع من الحيوانات الأليفة مكانا يجتمعون فيه.

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وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الفتاتين آلاء وإيمان فريد، أسستا هذا المقهى بعد إتمام دراستهما الجامعية، مشيرة إلى أنهما استلهمتا الفكرة من مقاه مماثلة في كوريا ولندن.

وفي مقهى "ايلورومنيا" (محبي القطط) في دبي، يجلس رواده بهدف الاستمتاع بتناول القهوة وقضاء وقت ممتع مع الحيوانات الأليفة التي يحبونها.


ويأمل أصحاب المقهى الذي تم افتتاحه في عام 2015، كمأوى مؤقت لـ 25 قطة في إيجاد منازل دائمة تؤويها عند أشخاص يتبنونها من بين رواد المقهى.


وفي السابق كان سكان المقهى الأصليون من القطط الضالة التي جمعها مؤسسوه على مر السنين.


ولكن حاليا يستضيف المقهى القطط من مأوى للحيوانات تديره الحكومة في إمارة رأس الخيمة المجاورة على أمل أن تزيد عمليات تبني القطط من جانب رواده.


وللمقهى رواد منتظمون ممن يسعون للاسترخاء من ضغوط الحياة بصحبة القطط أو لأنه لا يمكنهم تربية قطط في بيوتهم.


وفي دبي عدد كبير من القطط الضالة التي تخلى عنها أصحابها وتركوها في الشوارع. وفي 2018 جعلت السلطات الإماراتية التخلي عن الحيوانات مخالفة للقانون.






 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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