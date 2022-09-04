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الأحد، 04-09-2022 01:38 م

للمرة الثانية .. ناسا تفشل في إطلاق الصاروخ أرتميس إلى القمر

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الوكيل الإخباري-أوقفت وكالة ناسا يوم أمس  السبت للمرة الثانية ، العد التنازلي وأجلت محاولة مخططة لإطلاق أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق من الجيل التالي، وهو الأول ضمن مهمة برنامج أرتميس للوكالة من القمر إلى المريخ.

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وألغيت أحدث محاولة لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، الذي يبلغ ارتفاعه 32 طابقًا وكبسولة أوريون الخاصة به، بعد محاولات متكررة من قبل الفنيين لتصحيح تسرب وقود الهيدروجين السائل فائق التبريد، الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة، وفقاً لـ"رويترز".


وإضافة إلى الكفاح من أجل معالجة التسرب نفسه، تسببت الصعوبة في تأخر مديري المهام في العد التنازلي، مما ترك القليل من الوقت لاستكمال الاستعدادات قبل الإطلاق والإقلاع.


ولم تكن هناك كلمة فورية بشأن إطار زمني لإعادة المحاولة لإطلاق المهمة، التي يطلق عليها اسم "أرتميس 1" لكن "ناسا" قد تحدد موعدًا لمحاولة أخرى ليوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

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