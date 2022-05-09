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الإثنين، 09-05-2022 04:48 م

لماذا تأتي دواسة الفرامل أعلى من دواسة البنزين في السيارة؟

دواسة بنزين وفرامل (2)


الوكيل الإخباري - إذا كنت تقود سيارتك كثيراً فمن المحتمل أنك لاحظت ان دواسة الفرامل أعلى من دواسة البنزين بقليل. يعود هذا الفرق إلى أسباب كثيرة. لكن ما هي؟

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تجنب الضغط على الدواسة الخطأ
عندما لا تحتاج إلى الفرامل، تضع قدميك في الغالب على الجزء المعلق بالقرب من دواسة البنزين. إذا تم وضع دواسة الوقود والفرامل على نفس الارتفاع، أو إذا كانت دواسة الفرامل مصممة لتكون أدنى من دواسة البنزين، فمن السهل جدًا على الجميع الضغط على الفرامل. يمكنك أن تخطو على دواسة البنزين بالخطأ، مما قد يتسبب في وقوع حادث كارثي.


لذلك تم تصميم الفرامل لتكون أعلى من دواسة البنزين. من وجهة نظر مريحة، هناك فرق ارتفاع معين بين دواسة الفرامل ودواسة البنزين، وذلك للحفاظ على درجة التعرف. بهذه الطريقة، يمكن للسائق أن يقلل من احتمالية الضغط على الفرامل عن طريق الخطأ لضمان السلامة داخل وخارج السيارة.


تحسين راحة الدوس على دواسة الوقود
يتم استخدام دواسة البنزين بشكل متكرر، لذلك إذا تم تصميم الدواسة لتكون أدنى، نحتاج فقط إلى الضغط عليها قليلاً عندما نضغط عادةً على دواسة البنزين، بحيث تكون الاستجابة للقوة أفضل، وراحة التنقل على الدواسة أعلى أيضًا.
علاوة على ذلك، فإن دواسة الوقود منخفضة، وليس من السهل الضغط على دواسة الوقود بالكامل، مما يضمن سلامة القيادة. دواسة الفرامل هي عكس ذلك تمامًا. بالمقارنة مع دواسة الوقود الكاملة، فإن احتمال الضغط على الفرامل حتى النهاية مرتفع للغاية. في حالات الطوارئ، ارفع ساقيك فقط ودُس عليها بسرعة. سيكون للنزول إلى الأسفل تأثير فرملة أسرع وأفضل، وبالتالي فإن دواسة الفرامل أعلى من دواسة الوقود.


ما مقدار ارتفاع دواسة الفرامل عن دواسة البنزين؟
بعد القياس، يوجد أكثر من عشرة موديلات من نفس دواسة الوقود المثبتة على الأرض، بما في ذلك الألمانية (فولكس فاجن، أودي، بي إم دبليو) واليابانية والكورية (هيونداي، كيا) لديها فجوة بين سطح دواسة الفرامل وسطح دواسة الوقود المركبة على الأرض ما بين 30 ~ 50 مم.
يختلف شعور التشغيل لكل دواسة بين مجموعات السيارات المختلفة. لذا عند شرائك طرازاً جديداً واستخدامه لأول مرة، يجب أن تكون على دراية بسمات وخصائص تشغيل السيارة الجديدة والقيادة بحذر.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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