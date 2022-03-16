لماذا تتجعد أوراق النباتات عندما تبرد؟

الوكيل الإخباري - ربما ترصد بعض النباتات التي تكون خضراء حتى في الشتاء تجعد أوراقها خصوصا في الأيام الباردة وذات الشمس الساطعة.



أنها تفعل ذلك لمنعها من الجفاف. ويقوم النبات بتقليل مساحته السطحية وبالتالي المساحة التي يمكن أن تتبخر منها المياه في أشعة الشمس.

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لماذا تحتاج النباتات إلى حماية نفسها من الجفاف في الشتاء؟ فعلى كل حال، قد يعتقد المرء أن مشكلة النباتات الرئيسية في الشتاء هي البرد ولكن في حقيقة الأمر العطش هو الخطر الحقيقي.



تذبل الكثير من النباتات إذا ما ظلت الشمس ساطعة لفترة طويلة من الوقت، حيث لا تكون قادرة على سحب المياه إذا ما كانت الأرض متجمدة. وهذا يُعرف بجفاف الصقيع.



كيف يمكن القول إن النبات ظمآن؟

سوف تجعد بعض النباتات أوراقها مثل البامبو أو شجر الورد (الردندرة). غير أنه بالنسبة لنباتات أخرى سوف تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر أو البني. ومن ناحية أخرى، ينفض غار الكرز بعض من أوراقه لخفض مساحة التبخر.



غير أنه غالبا لا يتم رصد الضرر الحقيقي الناتج عن الجفاف إلا في وقت لاحق، بعد انقضاء الشتاء، عندما تتحول الأوراق إلى لون بني وتكون البراعم قد ذبلت بالكامل بالفعل.

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