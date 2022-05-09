لماذا رفعت هذه المرأة السعودية راية بيضاء؟

الوكيل الإخباري - شغل مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، السعوديين لا سيما في نجران بعدما عفت أم عن قاتل ابنها ورفضت الدية.



فقد رفعت والدة القاتل محمد صالح أبو خشم الراية البيضاء لأهل الضحية الذين عفوا عن ابنها من القصاص، دون شرط في قضية استمرت 18 سنة دون حل.

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وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت كالنار في الهشيم، تجمعاً كبيراً من وجهاء القبائل مع ذوي القتيل ووجهاء قبيلته، وحوارا بين الطرفين قبل الإعلان عن العفو الذي أعقبته الأهازيج والدعاء تعبيراً عن الفرح بتلك النهاية.



يشار إلى أن تفاصيل الجريمة تعود إلى أكثر من 18 عاماً مضت، حيث تلقى ذوو المجني عليه عروضا بمئات الملايين وشيكات مفتوحة مقابل العفو، وفقا للعربية نت.



إلا أنهم اختاروا لاحقا الإقدام على تلك الخطوة مجاناً، متنازلين عن دم ابنهم دون أي مطالب، فرُفعت الرايات البيضاء لآل شثين خاصة وآل معجبة عامة لعفوهم عن الجاني محمد بن صالح أبو خشم، وسط فرحة كبيرة عمت الجموع.

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