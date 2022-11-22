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الثلاثاء، 22-11-2022 01:09 م

لماذا شحنت الأرجنتين والأوروغواي 2000 كيلوغرام 'لحوم' إلى قطر ؟

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الوكيل الإخباري - شحنت الأرجنتين والأوروغواي، الخصمان اللدودان في كرة القدم بقارة أمريكا الجنوبية، مجموعة نحو 2000 كيلوغرام من اللحوم إلى قطر، حتى يتمكن لاعبوهما من الاستمتاع بحفل شواء تقليدي يسمى أسادا خلال أوقات فراغهم، لتعزيز فرصهما في مونديال 2022 بتغذية اللاعبين باللحم البقري الممتاز.

وتعتبر أسادا جزءاً مهماً من المشهد الاجتماعي في أمريكا الجنوبية. وأوضح ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين: «وجبات مثل هذه تشكل جزءاً كبيراً من هويتنا وثقافتنا. هذه التجمعات جزء مهم من الحياة الأسرية في الأرجنتين وتخلق جواً جيداً في المجموعة».

والنجم ليونيل ميسي لديه أسادا ضخم من الفولاذ المقاوم للصدأ «شواية» مدمج في مطبخ منزله في باريس.

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