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الإثنين، 02-10-2023 01:10 م

لماذا لا يجب تخزين الشوكولاتة في الثلاجة؟

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الوكيل الإخباري - تتحير معظم السيدات بشأن المكان المناسب لتخزين الأطعمة، وخاصة الشوكولاتة، إذ لا نعرف أيهما الأنسب : إبقاؤها في درجة حرارة الغرفة أم تخزينها في الثلاجة ؟.

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يوصي "لوك أوين سميث" خبير الشوكولاتة في نيوزيلندا بأنه حتى إذا كان الطقس حارًا، فمن الأفضل تجنب تخزين الشوكولاتة في الثلاجة، وأوضح أن تخزينها في الثلاجة يجعلها دون نكهة، لذلك، يُفضل تخزين الشوكولاتة في مكان بارد، مُظلم وجاف.

وأشار إلى أن الأماكن ذات درجة الحرارة الباردة للغاية تؤثر على الشوكولاتة أيضًا مثل الحرارة العالية، ولكن في حالة كان الطقس الحار يذيب الشوكولاتة ويسبب فوضى، فأفضل حل هو وضع الشوكولاتة في حاوية مغلقة في الثلاجة، مع الحرص على تركها في درجة حرارة الغرفة لفترة قبل تناولها.


السبب الآخر للحذر من تخزين الشوكولاتة في الثلاجة، هو أنها يمكن أن تؤدي إلى ما يُسمى بـ "إزهار السكر" أو "التزهير"، وذلك يحدث عندما تتعرض الشوكولاتة لدرجة حرارة دافئة بعدما تعرضت لحرارة باردة، ما يسبب ذوبان بعض من السكر الذي يتبلور ويظهر على شكل طبقة من الدهون البيضاء على سطح الشوكولاتة، وذلك باستثناء قطع الشوكولاتة التي تحتوي على حشو كريمي، إذ أشار الخبراء إلى أن هذا النوع يحتاج إلى التخزين في الثلاجة للحفاظ عليه.

 

وفي حال أردتِ حماية الشوكولاتة من الذوبان في الطقس الحار، يوصي الخبراء بتجميدها في الفريزر، ولتجنب أي نتيجة سلبية، يجب نقل الشوكولاتة إلى الثلاجة وتخزينها بها لمدة 24 ساعة، ثم تخزينها في مكان بارد لمدة 24 ساعة أخرى حتى توضع في درجة حرارة الغرفة قبل تناولها.


فوشيا 




 




 

 


 

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