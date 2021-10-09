لماذا يعتبر قضاء الوقت بمفردك ضروري للصحة العقلية

الوكيل الإخباري-يقول الدكتور روهي ساتيجا، استشاري الطب النفسي والمعالج النفسي الهندي، إن قضاء الإنسان جزءاً من وقته بمفرده يلعب دورًا محوريًا في صحته العقلية. وعلى الرغم من أن التواجد برفقة أشخاص آخرين له فوائد عديدة، إلا أنه أيضًا يخلق العديد من الضغوط النفسية.

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فيما يلي أهم الفوائد لقضاء بعض الوقت بمفردك، وفق ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:

1. الاستكشاف الشخصي

قضاء الوقت مع نفسك والشعور بالراحة يؤدي إلى فهم اختياراتك، وما تحب وما تكره. وهذا يساعدك على التعرف على أسباب تصرفاتك واختياراتك.

2. الإبداع

الإبداع هو أداة عظيمة للحفاظ على الصحة النفسية. قضاء الوقت في هواية واستخدام عقلك لخلق شيء مبدع، هو طريقة رائعة للشعور بالرضا. هذا يتطلب العزلة والوقت، وهو أمر يصعب العثور عليه إذا كنت محاطًا بالناس طوال الوقت.





3. تجنب فوضى الآخرين

في بعض الأحيان لا تريد أن تعيش مع الفوضى التي يتسبب بها أشخاص آخرين. عندما تعيش بمفردك أو تخرج لتناول الطعام بمفردك أو تقضي وقتًا مع نفسك، فأنت تتحكم في كل ما تفعله. لن يكون هناك أي شخص يحكم عليك أو يخبرك بما يجب عليك فعله أو يثير أعصابك.





4. الإنتاجية



تزيد إنتاجيتك أضعافًا مضاعفة عندما لا تكون قلقًا بشأن ما يفعله الآخرون، أو كيف يحكمون عليك.





5. تحديد خياراتك

يمنحك قضاء الوقت مع نفسك، للتفكير في علاقاتك الاجتماعية، واختيار البقاء مع الأشخاص ذوي التأثير الإيجابي عليك، والابتعاد عن الأشخاص الذين يؤثرون سلباً على حياتك.

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