السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول القرارات والاجراءات المرتقبة بالمملكة

نقابة المخابز للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

تعليق الدوام بمدرستين لإصابة معلمتين بكورونا

الارصاد : أمطار رعدية غداً

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة




السبت، 07-11-2020 03:43 م

لماذا يغلق المحتال سماعة الهاتف قبل سماع الرد؟

250893


الوكيل الاخباري- قال يفغيني يوشوك، الخبير في مجال  الذكاء التنافسي الاستراتيجي، إن المحتالين غالبا ما يتصلون بالمواطنين ومن ثم يضعون السماعة دون انتظار الرد.

وذكر أنه قد يتم استخدام الروبوت لتأدية هذه المهمة. لقد تم تصميم برامج الاتصال التلقائي خصيصا، للاتصال بأكبر عدد ممكن من الضحايا المحتملين في أقل وقت ممكن.

اضافة اعلان

وقال: "الذي يعتقد، أنه تلقى اتصالا من محتال، لن يطلب الرقم الذي اتصل به قبل ذلك وقفل الخط. وهذا الأمر سيجعل المحتال، يفقد الاهتمام به وبالتالي سيتركه بحاله ولن يكرر الاتصال به. أما إذا قمت بالاتصال بالرقم الذي طلبك لتوه وأغلق السماعة، فهذا يعني أنك مستعد للحوار، وأنك على المستوى الوعي الباطني تبدي الثقة تجاه الشخص الذي تتصل به، وهو ما يجعلك أكثر قابلية لتقبل حجج المحتال".


ويمكن الدفاع ضد هؤلاء المحتالين عبر الهاتف، بطريقتين: الأولى سلبية خاملة وتتلخص في عدم الاتصال بمن طلبك وأغلق الخط. والثانية – نشيطة، وتتلخص في استخدام برامج خاصة، يمكن بفضلها أن يجري الاتصال بواسطة ما يسمى بـ "البريد العشوائي" أو عن طريق الاتصال الآلي. سيظهر البرنامج في وقت المكالمة أن الاتصال قادم من "بريد عشوائي" ويميز الرقم باللون الأحمر.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

فتاة تسافر حول العالم بطريقتها الخاصة.. صور

ضضضضضضضضضضضضضضضض

أغلى هدية.. طالبة تربح جائزة بمليون دولار في عيد ميلادها لهذا السبب

tornado-claim

سائق دراجة نارية يعبر دوامة ترابية في روسيا- فيديو

5fa508f54c59b778f66841bd

اكتشاف غريب لبقايا ديناصور عاش قبل 66 مليون سنة في المغرب

image

اعتقال شاب ألقى أموالا طائلة من الطابق الـ30 في الصين

1-1390179 (1)

ببغاء ينقذ صاحبه من موت محقق في استراليا