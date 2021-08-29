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الأحد، 29-08-2021 03:20 م

لمخالفتها إجراءات الوقاية.. معلمة أمريكية تتسبب بـ كارثة في مدرسة

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الوكيل الاخباري - تسببت معلمة غير مطعمة بلقاح كوفيد-19 في كاليفورنيا، مؤخرا، بإصابة نصف عدد طلابها و26 شخصا من الطاقم التعليمي في مدرسة ابتدائية، بعدما أصيبت بمتحور دلتا.

وحسبما ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن المعلمة التي لم يكشف عن اسمها، داومت في المدرسة لمدة يومين بعد ظهور أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت المعلم على اتصال مباشر مع طلابها إلى جانب عدد كبير من العاملين في الطاقم التعليمي بالمدرسة، دون اتباع الإجراءات الوقائية، وحتى بدون ارتداء قناع للوجه، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس السابق لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توم فريدن، قوله: "دلتا معدية بشكل مضاعف، ونحن بحاجة إلى تصعيد حملتنا لإبقاء الأطفال في المدرسة بأمان.

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هذا يعني أن المعلمين والموظفين والطلاب المؤهلين بحاجة إلى التطعيم، ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الوقاية كيلا تتكرر مثل هذه الحادثة".


وحذر فريدين من مخالفة العديد من المدارس في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن السلطات الصحية على اطلاع ومتابعة لحالات الأطفال الذين أدخلوا إلى المستشفى بسبب تلك الحادثة.

وكان تقرير صدر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد كشف الجمعة، أن هناك ما يقرب من مليوني إصابة بكوفيد-19 في الفئة العمرية من خمسة إلى 17 عاما، و300 حالة وفاة مرتبطة بها، في الولايات المتحدة.

 

 المصدر : سكاي نيوز

 

 

 

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