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الثلاثاء، 19-10-2021 09:54 ص

لم يجد مبتغاه.. لص غاضب في الهند يترك ملاحظة مضحكة لصاحب المنزل الذي سرقه

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الوكيل الإخباري- ترك أحد اللصوص "الغاضبين" رسالة مضحكة يخبر فيها صاحب المنزل ألا يتكفّل عناء إغلاق الباب، بعدما لم يجد ما يكفي من المال بداخل المنزل لسرقته.

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فوفق موقع "ميرور"، حصلت هذه الحادثة الطريفة في الهند، بعد أن قام لص  بالسطو على أحد المنازل لكنه لم يجد فيه أمولًا أو مقتنيات ذات قيمة، فكتب رسالة جاء فيها: "لا داعي لغلق أبواب المنزل طالما لا توجد أموال فيه".


وذكرت الشرطة أن المواطن كان غائبًا عن المنزل لأكثر من 15 يومًا، وقدم بلاغًا للشرطة بعد رؤية ممتلكاته مبعثرة في جميع أنحاء المنزل وبعض النقود والمجوهرات كانت المفقودة عند عودته يوم السبت.


وتداول رواد الإنترنت في الهند صورة الملاحظة المكتوبة، وحتى الساعة، لم تنجح السلطات في تحديد هوية السارق الطريف، وسجلت تقريرًا ضد مجهول.

 

المصدر: التلفزيون العربي

 

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