لندن ..7 دقائق و25 ثانية تطلب منها الأمر لركن سيارتها - شاهد

الوكيل الإخباري -إذا كنت تعتبر نفسك سائقا فاشلا في ركن سيارتك في المواقف الموازية، فعليك أن تشاهد الفيديو التالي لتعرف أنك على خطأ

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أظهر مقطع الفيديو محاولة سائقة في ركن سيارتها في موقف موازي واسع بلندن، حيث استغرق منها الأمر 7 دقائق و25 ثانية، رغم صغر حجم المركبة التي كانت تقودها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو، إن السائقة كانت تحاول ركن سيارتها والتي يبلغ طولها 3.5 مترا، في الموقف الذي يصل طوله لـ6.6 مترا.



وظهرت سائقة السيارة وهي تقوم بمحاولات عديدة لركن سيارتها في الموقف الواسع، دون أن تنجح في ذلك.



وبعد مرور أكثر من 7 دقائق، وتفاديها الاصطدام في السيارتين الواقفتين في المكان، تمكنت السائقة من إيقاف مركبتها في المكان الصحيح.

سكاي نيوز

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