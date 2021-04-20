الثلاثاء 20-04-2021
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الثلاثاء، 20-04-2021 10:22 ص

لن تتوقعه.. اندونيسي يختار اسما غريبا لطفله

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الوكيل الاخباري- أثار شاب اندونيسي الجدل مؤخرا بعد اختياره اسم مولوده، الذي على عكس المعتاد، اختاره تيمناً باسم عمله.

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ويعمل سلاميت وهيودي في قطاع الخدمة المدنية منذ أكثر من 10 سنوات، ويبدو أنه يحب عمله بشدة لدرجة أن يختاره كاسم لطفله، إذ أطلق عليه في ما يعني في لغته: ”قسم الاتصالات الإحصائية“.

 

ووفقا لوسائل الاعلام فقد قال سلاميت البالغ من العمر 38 عاماً إنه اتفق مع زوجته ريرين ليندا خلال الحمل، بأنه سيختار اسم طفلهما إذا كان ذكراً، مضيفا: ”بدا الأمر غريباً في البداية، ولكن الحمد لله، لم تعترض زوجتي على الاسم“.

وعلى عكس زوجته، لم يلق الاسم إعجاب الأصدقاء وعائلة الزوجين واعترضوا على اختياره، ولكن سلاميت أصر على اختياره دون تردد أو تراجع.\

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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