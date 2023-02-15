لن تصدق.. هذه أنطاكيا التركية قبل وبعد الزلزال المدمر - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر موقع صحيفة “يني شفق” التركية، فيديو يثير حالة من الحزن والغصة في القلب، حيث يظهر جزءا من ولاية أنطاكيا التركية قبل الزلزال وبعده. وأظهر الفيديو جمال المنطقة أثناء سير المواطنين والسياح قبل أن يضربها الزلزال العنيف يوم 6 فبراير، والذي أودى بحياة نحو 32 ألف شخص في تركيا، وأصاب أكثر من 81 ألفا آخرين، فيما شرد آلاف الأسر وتركهم بلا مأوى.

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ويظهر الفيديو حجم الدمار الذي حل بالمنطقة جراء الزلزال الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، بأنه “زلزال القرن”.



وتابع قائلا: “الزلزال الذي ضرب مساحة 500 كيلومتر في 10 ولايات يقطنها نحو 13.5 مليون مواطن، تسبب للأسف في دمار كبير”. وأردف: “نواجه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في تاريخ البشرية. نقوم بإزالة حطام آلاف المباني المدمرة جراء الزلزال الذي يوصف بأنه كارثة القرن، للأسف يزداد عدد خسائرنا في الأرواح”.

وأعلنت الحكومة التركية أن ما لا يقل عن 41 ألف مبنى في 10 ولايات تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي جراء الزلزال، وشددت على ضرورة إزالة المباني المتصدّعة والآيلة للسقوط.





Antakya'nın depremden önceki ve sonraki hali. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2023

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